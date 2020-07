Vilmorin & cie : Réalise l'offre de rachat d'un emprunt obligataire

(CercleFinance.com) - Vilmorin a réalisé avec succès l'offre de rachat en numéraire lancée le 6 juillet 2020 et portant sur son emprunt obligataire d'un montant nominal total de 450 millions d'euros, arrivant à maturité en mai 2021.



Le montant maximum de l'offre de rachat annoncé aux porteurs obligataires était de 103,8 millions d'euros. Le règlement-livraison a eu lieu le 15 juillet 2020.



Le montant nominal en circulation avant le rachat s'élevait à 450 millions d'euros et s'établira donc à 346,2 millions d'euros après la date de règlement-livraison.



