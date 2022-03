Vilmorin & cie : Perte de 39,6 ME au premier semestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 567,2 millions d'euros au premier semestre 2021-2022, en progression de 7,9 % à données courantes et de 6,6 % à données comparables.



La marge sur coûts des ventes s'établit à 311,1 millions d'euros et représente 54,8 % du chiffre d'affaires total, en augmentation de 1,6 point par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.



Le résultat net semestriel affiche une perte de 39,6 millions d'euros, en dégradation de 7,7 millions d'euros par rapport au premier semestre de l'exercice 2020-2021.



L'endettement financier s'élève à 1 126,2 millions d'euros - en baisse de 70,5 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2020.



