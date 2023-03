Vilmorin & cie : Objectif de cours remonté chez Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en restant à 'surperformance' sur Vilmorin, titre qui figure dans sa liste 'European Midcap S1 2023', Oddo BHF remonte son objectif de cours de 68 à 76 euros, sur la base d'une moindre décote et d'une mise à jour de ses méthodes de valorisation.



'La valorisation reste toujours structurellement aussi modeste', juge l'analyste, pointant des ratios de 4,5 fois l'EBITDA et 12,2 fois l'EBIT 2023 contre respectivement 6,3 et 13,6 fois pour les références historiques.



Oddo pense aussi la décote par rapport aux comparables de près de 30%, 'probablement sévère pour le leader mondial des potagères', ajoutant que 'le levier sur les marges est intact et la contribution au mix des potagères reste toujours très favorable'.



