Vilmorin & cie : Forte hausse du dividende approuvée en AGM

(CercleFinance.com) - Vilmorin & Cie annonce que son assemblée générale mixte (AGM) des actionnaires a fixé le montant du dividende à 1,60 euro par action, lequel correspond à un taux de distribution porté à 39,7%, contre 34,6% en 2020.



En forte progression en valeur nominale par rapport à l'exercice précédent (+60%), le dividende du groupe de semences agricoles sera détaché ce 13 décembre et sa mise en paiement sera effective au 15 décembre.



Par ailleurs, l'AGM a nommé Sébastien Briffond en tant qu'administrateur de Vilmorin, pour un mandat d'une durée de trois années. Agriculteur et administrateur de Limagrain depuis 2015, il en est vice-président depuis décembre 2020.



