Vilmorin & cie : Dividende et nominations approuvés en AGM

(CercleFinance.com) - Vilmorin a annoncé vendredi soir que son assemblée générale mixte des actionnaires a fixé le montant du dividende au titre de l'exercice écoulé à 1,60 euro par action, lequel correspond à un taux de distribution de 39,8%, stable par rapport à 2020-21.



Le semencier précise que le détachement de ce dividende, 'constant en valeur nominale par rapport à l'exercice précédent malgré un contexte général fortement perturbé', interviendra le 13 décembre et que sa mise en paiement sera effective au 15 décembre.



L'AGM a aussi ratifié les nominations provisoires d'Éric Greliche et de Pierre-Antoine Rigaud comme administrateurs pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs, et reconduit Marie-Yvonne Charlemagne comme administratrice indépendante.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

