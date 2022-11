Vilmorin & cie : Confirme ses objectifs annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 331,9 millions d'euros au premier trimestre 2022-2023, en croissance de 28,5 % à données courantes par rapport à l'exercice précédent. Retraité à données comparables, il affiche une croissance de 23,7 %.



Le chiffre d'affaires de la branche Semences Potagères s'établit à 105,4 millions d'euros, en hausse de 4,0 % à données courantes et de 0,4 % à données comparables. Le chiffre d'affaires de la branche Semences de Grandes Cultures ressort à 219,5 millions d'euros, en hausse de 48,1 % à données courantes et de 41,9 % à données comparables.



La Société confirme les objectifs annuels présentés en octobre dernier. Elle vise une progression du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6 % et 8%, hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel) et un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 %.



