Vilmorin & cie : Net recul des pertes semestrielles

(CercleFinance.com) - Vilmorin & Cie publie un chiffre d'affaires de 706,5 ME au titre du 1er semestre 22/23, en hausse de 19,6% par rapport à la même période un an plus tôt, en données comparables.



L'activité est portée par les semences de grandes cultures (+38,3%) mais ralentie par les produits de jardin et holdings (-11,7%) et les semences potagères (-0,7%).



Dans le même temps, l'EBITDA a progressé de 18,4%, passant de 129,8 à 153,7 ME, et le résultat opérationnel a été plus que triplé, passant de 5,7 à 19,2 ME (+237%).



Enfin, le résultat net part du groupe fait apparaître une perte de 12,4 ME, largement réduite par rapport à la même période douze mois plus tôt (-40,4 ME).



Pour l'exercice 22/23, Vilmorin & Cie anticipe une croissance du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 8 % et 10 % à données comparables (objectif initial : une croissance comprise entre 6 % et 8 % à données comparables), et un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 % (objectif inchangé).



