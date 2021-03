Viel et compagnie : Hausse de 13% du résultat net pg en 2020

(CercleFinance.com) - Viel & Cie publie au titre de l'exercice 2020 un résultat net part du groupe en hausse de 13,1% à 48,9 millions d'euros et un résultat d'exploitation (y compris sociétés associées) en progression de 31% à 102,4 millions.



Le groupe financier, maison-mère de Compagnie Financière Tradition et de Bourse Direct, a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 888,1 millions d'euros, en hausse de 3,1% (+4,8% à cours de change constants).



Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 10 juin, la distribution d'un dividende de 28 centimes d'euro par action au titre de 2020, versé en numéraire contre 25 centimes l'année précédente.



