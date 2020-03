Vicat : Objectifs 2020 à revoir en fonction du COVID-19

(CercleFinance.com) - Le groupe Vicat annonce ce soir que ses perspectives 2020 devront désormais être revues en fonction du potentiel impact du COVID-19 sur les activités du groupe.



'Compte tenu du manque de visibilité lié à l'environnement actuel, de la volatilité induite par cette situation et de l'impact que pourraient avoir les plans de relance déjà annoncés dans un certain nombre de pays, le Groupe n'est pas en mesure de fournir à ce stade des éléments d'appréciation précis sur l'évolution de ses marchés et de ses performances financières sur l'ensemble de l'exercice 2020', indique Vicat.



