Verallia : Vers une nouvelle gouvernance en 2022

(CercleFinance.com) - Verallia annonce que son conseil d'administration a décidé d'une nouvelle gouvernance en dissociant les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général avec effet à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2022.



Michel Giannuzzi demeurera président du conseil et Patrice Lucas sera désigné directeur général, après avoir rejoint le groupe d'emballages en verre à compter du 1er février 2022 en qualité de directeur général délégué.



Patrice Lucas rejoindra Verallia le 1er février 2022 après une carrière de 30 ans dans le secteur automobile, au sein de Valeo puis de PSA Peugeot Citroën. Il a été nommé en 2021 deputy chief engineering officer de Stellantis.



