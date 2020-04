Verallia : Retrait des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Compte tenu de la situation causée par l'épidémie du Covid‐19 et du manque de visibilité, Verallia indique retirer ses objectifs financiers annuels 2020 annoncés le 20 février. Il fera un point détaillé à l'occasion de ses résultats du premier trimestre, le 28 avril.



Au vu de sa solidité financière et de sa résilience, le fabricant d'emballages en verre n'entend pas solliciter le soutien financier offert par le gouvernement français afin que ces mesures financières bénéficient en priorité aux entreprises qui en ont le plus besoin.



Par ailleurs, son PDG Michel Giannuzzi a renoncé à sa rémunération variable 2020, qui représente 50% de sa rémunération annuelle totale. Tous les autres membres du comité exécutif ont renoncé à 15% de leur rémunération annuelle totale.



