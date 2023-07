Verallia : Oddo BHF réduit sa cible sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Verallia, avec un objectif de cours réduit de 50 à 47 euros, 'sur la base des comparables et d'un DCF', explique le broker.



Selon l'analyste, le 1er trimestre demeurera exceptionnel avec un effet mix/prix de 40%, une dynamique qui devrait perdurer au 2e trimestre 'mais dans de moindres proportions'.



Pour le 2e trimestre, le broker anticipe un CA de 1094.6 ME (+23,1% dont +18% en organique) soit un CA semestriel de 2146,2 ME (+31%, +26,4% en organique principalement porté par l'effet mix/prix).



'Nous tablons sur un EBITDA T2 de 273 ME (+12,5% YoY) avec un spread neutre qui pourrait être conservateur. Pour l'ensemble du semestre, nous visons dès lors un EBITDA de 580,6 ME (+36,4% YoY) soit une marge d'EBITDA de 27,1% (vs 26% YoY, +110pb)', poursuit l'analyste.





