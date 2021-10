Verallia : La CDC dépasse les 10% des droits de vote

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en hausse, le 9 octobre 2021, indirectement, par l'intermédiaire de la société Bpifrance Participations SA et des sociétés CDC Croissance, CNP Assurances et LBP Prévoyance qu'elle contrôle, le seuil de 10% des droits de vote de la société Verallia et détenir, indirectement, 12 005 055 actions Verallia représentant 13 486 536 droits de vote, soit 9,82% du capital et 10,90% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de l'attribution de 1 481 481 droits de vote double à Bpifrance Participations.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel