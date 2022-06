Verallia : La CDC au-dessus des 10% du capital

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir dépassé, le 3 juin, indirectement, le seuil de 10% du capital de Verallia et détenir 10,41% du capital et 15,74% des droits de vote, après une réception d'actions à titre de collatéral par CNP Assurances qu'elle contrôle.



La CDC envisage d'acquérir ou de céder, en fonction des conditions de marché et de façon non significative, des titres Verallia, mais pas d'acquérir le contrôle du fabricant d'emballages en verre, ni de demander la nomination d'administrateurs.



