Verallia : Hausse de 23.9% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Verallia publie un chiffre d'affaires de 750 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 23.9% à taux de change et périmètre constants par rapport au 1er trimestre 2021.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté est passé de 151 ME il y a un an à 183 ME.



Pour 2022, Verallia anticipe une croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure à 10% grâce à la forte hausse des volumes et à hausse des prix de vente.



Dans ce climat très inflationniste, la société s'attend à une hausse significative des coûts de production, à laquelle l'énergie contribue largement. Le Groupe continuera donc à ajuster ses prix de vente afin de refléter la pression venant de l'inflation des coûts, indique-t-il.



Dans ce contexte, Verallia confirme son objectif d'EBITDA ajusté supérieur à 700 millions d'euros en 2022 et confirme ses objectifs environnementaux.





