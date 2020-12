Verallia : Évolution du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Verallia annonce qu'à la suite de la cession par Horizon Investment Holdings d'environ 10% de sa participation au capital de Verallia à BWSA, Claudia Scarico a démissionné de ses fonctions de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.



BWGI, représentée par João Salles, remplacera BWSA comme membre du comité des nominations et rémunérations tandis que BWSA, représentée par Marcia Freitas, remplacera Claudia Scarico comme membre du comité d'audit.



Enfin, le conseil d'administration a pris acte de la démission de Fabrice Nottin de ses fonctions de censeur au sein du conseil. Ces fonctions seront désormais assurées par Claudia Scarico, pour une durée de quatre années.



