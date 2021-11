Verallia : Envisage une émission obligataire de 500 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Verallia envisage une seconde émission d'obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bond) pour un montant de 500 millions d'euros avec une échéance de 9 ou 10 ans.



Le produit net de cette émission serait utilisé pour refinancer partiellement l'endettement financier existant du Groupe. Cette émission permettrait également au Groupe d'allonger la maturité moyenne de son endettement et de poursuivre la diversification de ses sources de financement.



' Les obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bond) sont alignées avec le plan ESG 2030 de Verallia visant à réduire les émissions de CO2 de scope 1 et 2 et à augmenter son taux d'utilisation de calcin externe sur tous les fours, contribuant ainsi aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies (Sustainable Development Goals defined by the United Nations, UN SDGs) ' indique le groupe.



