Verallia : Credit Suisse reste positif, vise 42 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a réitéré vendredi son opinion 'surperformance' sur Verallia, assortie d'un objectif de cours de 42 euros, au lendemain de la tenue d'une journée d'investisseurs par le groupe français de conditionnement.



Dans une note de recherche, l'analyste salue la volonté affichée par le spécialiste de l'emballage en verre d'investir en vue d'accélérer sa croissance, d'améliorer ses marges et de réduire ses émissions de CO2.



'Les nouveaux objectifs financiers et en termes de CO2 sont ambitieux, mais soutenus par des investissements appelés à représenter 10% des ventes, avec l'ouverture prévue de trois nouveaux fours, mais aussi par des améliorations en termes de coûts et de réductions de CO2', souligne-t-il.



Si ces objectifs devaient être réalisés, Credit Suisse estime que le titre devrait être en mesure d'atteindre sa valorisation dite 'blue sky' (scénario le plus favorable) fixée à 61 euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.