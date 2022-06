Verallia : Clôture sa 7e offre d'actionnariat salarié

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Verallia annonce clôturer avec succès sa 7eoffre d'actionnariat salarié.



A la clôture du 23 juin 2022, plus de 3 200 salariés, soit41 % des effectifs éligibles dans 8 pays, ont investi dans le Groupe, bénéficiant d'un prix de souscription unitaire avantageux de 21,22 euros.



L'investissement total des salariés du Groupe (incluant l'abondement de la Société) s'élève ainsi à près de 13 millions d'euros.



À la clôture, 611 445 actions ordinaires nouvelles, représentant 0,5% du capital social et des droits de vote, ont été émises par la Société.



'Nous visons 5 % d'actionnariat salarié d'icià 2025 : en renouvelant cette opération chaque année, nous permettons à l'ensemble des salariés du Groupe de s'impliquer à leur niveau et de devenir acteur de la profitabilité de Verallia',a déclaré Patrice Lucas, Directeur général de Verallia.



