Verallia : Acquisition d'Allied Glass finalisée

(CercleFinance.com) - Verallia annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital d'Allied Glass, opération annoncée le 2 novembre dernier et qui permet au fabricant français d'emballages en verre de prendre pied sur le marché britannique.



Basé à Leeds, Allied Glass est un acteur de premier plan sur le marché de l'emballage en verre premium au Royaume-Uni, où il réalise plus de 95% de son chiffre d'affaires, grâce à quatre fours situés dans le West Yorkshire et plus de 600 employés.



Pour rappel, la transaction est évaluée à environ 315 millions de livres sterling (valeur d'entreprise) et est financée par la trésorerie disponible, tout en maintenant le levier de Verallia en dessous de deux fois la dette nette / EBITDA ajusté.



