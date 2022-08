VEOLIA ENVIRON. : L'accumulation donne un signal de hausse

(BFM Bourse) - L'entreprise vient de publier un bénéfice net en baisse de 22% à 236 millions d'euros au premier semestre. Cette baisse provient des frais d'acquisition de Suez et d'une dépréciation des activités en Russie. Le groupe a confirmé ses perspectives annuelles. L'entreprise vise une croissance organique de l'Ebitda entre 4% et 6%. Le résultat d'exploitation atteint 2,953 milliards d'euros, en progression de 41,9% sur un an.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une période d'accumulation dans un trading range le titre sort par le haut de cette figure et est porté par des volumes acheteurs. Les investisseurs devraient profiter de la bonne publication pour faire des achats et viser la prochaine résistance à 27,20€.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l’action VEOLIA ENVIRON. à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l’achat sur le titre VEOLIA ENVIRON. au cours de 24.510 € avec un objectif à 27.200 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 22.560 €.

Le conseil VEOLIA ENVIRON. Positif 24.510 € Objectif : 27.200 € Potentiel : +10.98 % Stop : 22.560 € Résistance(s) : 27.200 / 28.330 / 30.600 Support(s) : 24.200 / 22.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime