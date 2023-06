Veolia environ. : Va concevoir une usine de dessalement à Abu Dhabi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia annonce qu'il mènera, via sa filiale SIDEM, un consortium en charge de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction du projet de dessalement Mirfa 2 qui lui est confié par Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) et Engie.



Située à Abu Dhabi, cette usine de dessalement de l'eau de mer par osmose inverse sera la troisième plus grande des Émirats arabes unis (EAU), souligne Veolia.



D'une capacité d'environ 550 000 m3 d'eau potable par jour, elle fournira de l'eau potable à environ 210 000 ménages tout en offrant une efficacité accrue et une empreinte environnementale réduite, grâce à des technologies avancées. Le contrat représente un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros pour Veolia.



La construction du projet démarrera au deuxième trimestre 2023 pour une mise en service prévue en 2025.



