Veolia environ. : Nomination de cadres-dirigeants de Suez au Comex

(CercleFinance.com) - Veoila annonce qu'une proposition de recrutement à des postes impliquant nomination au Comex a été adressée à quatre cadres dirigeants de Suez et acceptée par eux, ce qui portera à 16 le nombre de membres du Comex dès la date de clôture du rapprochement.



Isabelle Calvez deviendra directrice des ressources humaines, Sébastien Daziano, directeur de la stratégie et de l'innovation, Azad Kibarian, directeur de la zone Italie et Afrique-Moyen-Orient et Angel Simon, directeur de la zone Ibérie et Amérique Latine.



La nomination de l'ensemble des dirigeants pays et des fonctions supports de Veolia, rassemblant une centaine de personnes, sera décidée et annoncée à l'occasion de la clôture de l'opération, soit d'ici la fin de l'année.



