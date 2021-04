Veolia environ. : Suez répond sèchement aux remontrances de l'AMF

(BFM Bourse) - L'Autorité des marchés financiers estime que la riposte engagée par Suez pour contrecarrer l'offre de rachat de Veolia ne respecte pas les règles applicables aux offres publiques.

Suez a pris sa plume la plus acide pour répondre aux réserves de l'AMF sur son dispositif mis en place pour contrer les ambitions de Veolia qui souhaite le racheter à travers une offre publique d'achat (ou OPA). Sur trois pages, Philippe Varin et Bertrand Camus, respectivement président et directeur général du géant de l'eau et des déchets, s'attachent à démonter les arguments et accusations de l'Autorité des marchés financiers et à contester sa "communication". En cause, "plusieurs graves erreurs factuelles préalablement diffusées par Veolia". Ambiance.

Pour les deux dirigeants, la communication de l'AMF "excède ses pouvoirs" et "est contraire à la loi Florange" qui permet au conseil d’administration d’une entreprise de se défendre contre une offre hostile.

La loi Florange mise en avant

Et d'expliquer doctement à l'AMF que "les pouvoirs que la loi Florange donne au conseil d’administration relèvent du seul droit des sociétés et échappent par conséquent à tout contrôle de l’AMF".

Pour Suez, cette loi surpasse les principes directeurs du règlement de l’AMF et ne peut donc pas être privée d’effet. Les dirigeants estiment par ailleurs que la mise en place définitive d'une fondation de droit néerlandais pour empêcher la cession de ses activités dans l'eau en France, bloquant de fait la réalisation du projet de Veolia, a été mal comprise par l'AMF.

Suez estime surtout que l'AMF devrait en priorité s'intéresser aux "nombreuses violations de la réglementation boursière commises par Veolia" et à "en tirer les conséquences". Robert Ophèle, président de l’Autorité appréciera.

Un problème sur le prix par action annoncé

Pour rappel, dans un communiqué diffusé le 2 avril dernier, "l’Autorité des marchés financiers considère que la combinaison entre les modifications que la société Suez annonce avoir apportées au dispositif de la fondation de droit néerlandais et la proposition du consortium Ardian-GIP négociée et soutenue par le conseil d’administration de Suez porte atteinte aux règles et principes directeurs applicables aux offres publiques". L'AMF rappelait au passage que les règles et principes régissant les OPA dépendaient de l’article L. 233-32 du code de commerce, dans le cadre de la directive européenne du 21 avril 2004 et du respect du code monétaire et financier et du règlement général de l’AMF.

L'AMF reprochait notamment à Suez de mettre en avant la contre-offre du consortium Ardian-GIP avec un prix par action de 20 euros. "Ces communiqués du 21 mars 2021 font référence à une offre ferme du consortium Ardian-GIP et mettent en avant, sans réelles précisions sur le périmètre des actifs concernés, une valorisation de 20 € par action qui ne correspond pas, en réalité, à un prix ou une valeur que les actionnaires de Suez seraient en mesure de recevoir", pointe l'AMF. Or, cela "ne contribue pas à la bonne information des investisseurs".

"La recherche d’une solution négociée entre les parties est tout à fait légitime mais elle doit respecter les principes de transparence et d’intégrité du marché, de loyauté dans les transactions et la compétition, ainsi que du libre jeu des offres et de leurs surenchères", taclait enfin l'AMF.

Olivier Chicheportiche pour BFM Bourse

J.L. D. - ©2021 BFM Bourse