VEOLIA ENVIRON. : Potentiel de reflux identifié

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action VEOLIA ENVIRON. qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (M6IBB).

Ce produit dérivé réactif, émis par BNPPARIBAS, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 10.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 26.44 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le 12 avril, sur bougie en long blanc traduisant une mobilisation du camp acheteur, le titre a vu sa dynamique haussière s'accentuer. Et la structure même de la consolidation consécutive, à plat sur partie haute de la bougie évoquée, a démontré une motivation supplémentaire et durable de ce camp acheteur. Ce trend n'est absolument pas remis en cause, mais l'incapacité, depuis le 15 juin, à créer de nouveau points hauts, la clôture sur les points bas de la séance du 18 juin, et la rupture de la moyenne mobile courte à 20 jours (en orange), militent pour l'amorce d'une phase corrective en direction de la moyenne mobile longue à 100 jours (en orange)

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnémonique M6IBB, sur VEOLIA ENVIRON., à 0.510 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 23.450 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 25.710 €.

