Vallourec : L'envolée des cours pétroliers profite à Vallourec, qui se redresse plus vite que prévu

(BFM Bourse) - S'adressant principalement au secteur de l'énergie, le fabricant de solutions tubulaires bondit en Bourse à l'annonce de comptes 2021 meilleurs qu'attendus. Vallourec vise en outre "une forte amélioration" de ses résultats en Amérique du Nord cette année, même si la hausse des coûts des matières premières pourrait freiner la hausse de bénéfices dans ses autres marchés.

Alors que Vallourec avait entamé l'exercice sur un nouveau repli (-23% depuis le début de l'année en clôture jeudi, après avoir déjà reculé au cours de 8 des 10 dernières années), son cours profite vendredi d'un rebond considérable de 14,37% à 7,865 euros vers 09h45 au vu de la teneur de ses comptes 2021.

Le fabricant de tubes sans soudure, matériels permettant de répondre à de fortes contraintes en particulier dans l’exploration et l’exploitation des gisements pétroliers et gaziers (également utilisés, pour environ un tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise, dans l'industrie et la construction de centrales électriques), a vu son chiffre d'affaires décoller de 28,1% au quatrième trimestre à 1,064 milliard d'euros sur fond d'expansion considérable de l'activité en Amérique du Nord où les producteurs relancent leurs investissements pour profiter de la hausse des cours pétroliers.

Sur l'ensemble de 2021, le chiffre d’affaires s'est élevé à 3,442 milliards d'euros d’euros, en progression de 6,1% par rapport à 2020, comprenant un effet volume de +3% et un effet prix positif de +7%, le tout en partie freiné par un effet de change négatif de 4% principalement du fait de la baisse du réal brésilien.

Retour aux bénéfices

Vallourec enregistre ainsi une forte progression du résultat brut d'exploitation (Ebitda) à 492 millions d'euros, en hausse de 91%, correspondant à une marge de 14,3% (contre 8% en 2020). Le résultat d'exploitation (Ebit), en déficit de plus d'un milliard d'euros l'année précédente, est redevenu bénéficiaire pour 374 millions d'euros, tandis qu'un léger bénéfice de 40 millions d'euros (globalement supérieur aux projections, certains analystes attendaient encore une légère perte) a succédé à une perte de 1,2 milliard.

Le flux de trésorerie généré par l’activité s’est établi à 26 millions d’euros sur l'exercice, contre - 146 millions d’euros en 2020, du fait de la hausse du résultat brut d'exploitation et de moindres intérêts financiers décaissés, plus que compensant la hausse des charges d’impôts. En revanche, après augmentation du besoin en fonds de roulement lié à la reprise de l'activité et certains frais non-récurrents associés à la restructuration financière, le flux de trésorerie disponible est resté négatif est les décaissements nets ont même augmenté à -284 millions d’euros, contre -111 millions d’euros en 2020. La dette nette a néanmoins fortement diminué (de 2,2 milliards d'euros à 958 millions en un an) grâce à cette restructuration financière et aux cessions d'actifs.

Tirant parti des fondamentaux actuels des marchés pétrolier et gazier, le groupe bénéficie d'un carnet de commandes en hausse à la fin de l'année 2021 et qui sera livré en 2022. "Sur les prochains mois, le marché du Pétrole & Gaz devrait continuer à évoluer positivement, les prix élevés créant des conditions favorables à l'activité des opérateurs E&P. Ainsi, nous prévoyons une dynamique positive sur la plupart de nos marchés, et notamment en Amérique du Nord, malgré les conséquences de l’incident à la mine. L'inflation sur certains de nos coûts se matérialisant dans toutes les régions, cela contrebalancera dans une certaine mesure la tendance positive des prix mais soutiendra finalement des prix de produits finis plus élevés", a indiqué le PDG Edouard Guinotte.

Vallourec poursuit en outre la transformation de son empreinte industrielle avec la mise en vente de ses laminoirs en Allemagne et en se focalisant sur le Brésil, "ce qui simplifiera ses opérations, abaissant ainsi le seuil de rentabilité et lui permettant de rester solidement rentable tout au long du cycle". Une fois ce projet mis en œuvre, l'entreprise anticipe une amélioration annuelle de son RBE (résultat brut d'exploitation) de 130 millions d'euros et d'une réduction des dépenses d'investissement de 20 millions d'euros. Dans ce cadre, le groupe vise une nouvelle augmentation du RBE cette année.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse