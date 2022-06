VALEO : Risque de dérapage supplémentaire en sortie de congestion

(BFM Bourse) - VALEO constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 142LS émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 22.5 € et d’échéance courte au 16/09/2022. Le levier est proche de 4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

On remarquera, sur l'historique récent du sous-jacent, deux formations de marubozus, qui dans leur contexte respectif, ont des implications et des interprétations fort différentes: celui du 26 avril tout d'abord, qui se cumule à une englobante baissière, construite dans de puissants volumes. Et celui du 06 juin, isolé, dans des volumes timides. L'avantage pris par le camp baissier est clair en mettant en parallèle ses deux constructions, parmi une foule d'autres. Dans l'immédiat, l'action achève le tracé d'une phase de congestion dont une sortie par le bas accélérerait la vague de dégagements.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 142LS, sur VALEO, à 0.380 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 15.010 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 21.830 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.38 € PUT Objectif : 15.010 € Stop : 21.830 € Mnemo : 142LS Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 22.50 € Echéance : 16/09/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime