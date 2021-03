Valbiotis : Obtient la certification ISO 9001

(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce avoir obtenu la certification ISO 9001 pour son Système de Management de la Qualité (SMQ) déployé sur ses trois sites.



Valbiotis s'est vue attribuer par l'AFNOR la certification ISO 9001 : 2015, sans réserve, et avec 6 points forts, pour ses activités de 'Conception, développement et maîtrise de la production de solutions de prévention et de lutte contre les maladies métaboliques et

cardiovasculaires' pour une durée de 3 ans, avec réévaluation annuelle.



Cette démarche de certification permet de garantir et démontrer à tous les partenaires la maîtrise de l'ensemble des activités de Discovery,

de Recherche préclinique, de Recherche clinique, de la production, ainsi que de la gestion de la qualité des produits, précise Valbiotis.





