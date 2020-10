Valbiotis : Invest Securities relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que la publication du 1er semestre d'hier est marquée par un contrôle remarquable des OPEX dans un contexte particulier, avec d'un côté, la pandémie qui a participé au contrôle des SG&A, et de l'autre, une accalmie du point de vue clinique découlant sur des dépenses R&D relativement faibles par rapport à ses attentes.



' La trésorerie s'élève à 10,9mE avec un horizon financier estimé par le groupe jusqu'au S1 22. Dans nos hypothèses, nous estimons qu'avec les versements potentiels d'accords de licence sur l'ensemble du pipeline, le groupe est définitivement financé ' indique le bureau d'analyses



Après abaissement des OPEX en 2020 et mise à jour du modèle, l'analyste relève son objectif de cours à 12,6E (contre 12,3E) et réitère son opinion à l'achat.



