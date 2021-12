Valbiotis : Invest Securities réitère son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que le groupe a annoncé ce matin la soumission de son plan de développement clinique pour Totum-854 pour la réduction de la pression artérielle.



' Comme attendu, il est ambitieux et se décompose en trois études cliniques dont deux études de phase II incluant 800 patients et une étude de mode d'action sur 10 patients. Les deux études de phase II, INSIGHT et INSIGHT 2, divergent sur le dosage de la complémentation de TOTUM-854 alors que les critères d'inclusion et d'efficacité sont similaires ' souligne Invest Securities.



' Ces études devraient achever leur recrutement au S1 23 pour des résultats potentiels au S2 23 en ligne avec nos attentes ' rajoute le bureau d'analyses.



Après mise à jour, Invest Securities réitère son objectif de cours de 14E et sa recommandation achat.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.