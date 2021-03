Valbiotis : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique dans son étude du jour que les résultats 2020 ont été marqués par des dépenses R&D en hausse de +36%, au-dessus de ses attentes, mais sans impact majeur sur ses estimations 2021.



' Sans surprise, la trésorerie à fin 2020 s'élève à 14,6mE ce qui devrait suffire pour financer l'exploitation jusqu'à fin S1 22 dans le périmètre actuel. Notre modèle intègre la signature de nouveaux accords sur le reste du pipeline après les résultats de phase II, c'est-à-dire en 2022 pour Totum-070 et Totum-854 et potentiellement en 2024 pour Totum-448 ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses ajuste son objectif de cours à 14,9E (contre 13,7E) et réitère sa recommandation achat avec un potentiel de +94%.



