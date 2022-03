Valbiotis : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que la publication des résultats 2021 a été marquée par des OPEX légèrement plus élevées qu'attendu résultant sur un creusement plus prononcé de la perte nette (-8,7 ME contre -7,4 ME attendu).



' En revanche, le niveau de trésorerie à fin 2021 est ressorti en ligne avec les attentes à 21,8mE. Le groupe confirme son horizon financier jusqu'au S1 24 sans intégrer de potentiels nouveaux paiements de la part de NHS ou de nouveaux partenariats ' rajoute Invest Securities.



' Par ailleurs, le calendrier clinique est confirmé. L'année 2022 s'annonce dense en termes clinique avec deux résultats en phase clinique avancée ' indique le bureau d'analyses.



Après mise à jour et décalage d'un an du modèle, Invest Securities ajuste son objectif de cours à 13,1E (contre 13,3 E) et réitère son opinion achat sur le titre.



