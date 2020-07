Valbiotis : Autorisation de l'ANSM pour une étude

(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce avoir reçu l'avis favorable du CPP (Comité de Protection des Personnes) et l'autorisation de l'ANSM de lancer l'étude clinique internationale de Phase II/III REVERSE-IT avec TOTUM-63, pour la réduction des facteurs de risque du diabète de type 2.



Cette étude de Phase II/III a été conçue avec Nestlé Health Science dans le cadre du partenariat stratégique global et constitue la dernière phase du développement clinique de TOTUM-63, substance active issue de plantes.



Elle inclura 600 personnes avec une altération du métabolisme du glucose, de l'élévation modérée de la glycémie à jeun au diabète de type 2 non traité (stade précoce). Son critère principal sera la réduction de la glycémie à jeun.



