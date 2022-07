Umicore : Annonce un 'solide' semestre, le titre grimpe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Umicore progressait de presque 5% vendredi à la Bourse de Bruxelles après avoir fait état de performances décrites comme 'solides' au titre du premier semestre.



Dans un communiqué paru dans la matinée, le groupe belge indique que ses revenus sur les six premiers mois de l'année se sont élevés à 2,1 milliards d'euros, un chiffre stable comparé au niveau 'record' du premier semestre de l'année précédente.



Son Ebit ajusté s'est quant à lui établi à 461 millions d'euros, en repli de 26% par rapport aux niveaux record du premier semestre 2021.



Dans son communiqué, Umicore indique que ces résultats de premier semestre sont les deuxièmes plus élevés de son histoire, malgré les graves perturbations du marché, l'inflation des coûts et la volatilité des prix des métaux.



Si les revenus et les bénéfices de sa branche de recyclage ont diminué, sous l'effet du repli des cours des métaux précieux, ceux de la branche dédiée à l'énergie et au traitement des surfaces ont augmenté grâce à la vigueur des prix du cobalt et du nickel et à la flambée inattendue du prix du lithium.



Abordant ses perspectives, Umicore dit s'attendre à ce que son Ebit ajusté pour l'ensemble de l'année 2022 soit légèrement supérieur au consensus.



Ces annonces étaient saluées par un gain de 4,8% de son titre en fin de matinée sur Euronext Bruxelles.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.