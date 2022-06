Umanis : CGI dépasse le seuil de 50% du capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société de droit québécois CGI a déclaré avoir franchi en hausse, le 31 mai 2022, indirectement, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée CGI France qu'elle contrôle, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Umanis et détenir indirectement 13 063 734 actions Umanis représentant autant de droits de vote, soit 70,59% du capital et 69,42% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition par la société CGI France, le 31 mai 2022, de 11 234 754 actions Umanis auprès de la société Mura et de 1 828 980 actions Umanis auprès de la Famille Pouligny en application d'un contrat d'acquisition.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.