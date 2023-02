Ucb : Vise un CA compris entre 5,15 et 5,35 MdsE en 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 5,52 milliards d'euros sur l'exercice 2022 (-4% ; -7% TCC). Le chiffre d'affaires a atteint 5,14 milliards d'euros (-6% ; -8% TCC), sur la base de la croissance continue du portefeuille de produits d'UCB et du produit nouvellement acquis FINTEPLA.



La rentabilité sous-jacente (EBITDA ajusté) a atteint 1,26 milliard d'euros (-23% ; -21% TCC), reflétant la baisse des revenus due à la perte d'exclusivité et à l'intégration de Zogenix.



Le bénéfice a diminué à 418 millions d'euros (-61% ; -55% TCC). Le BPA de base est de 4,37 E après 6,49 E en 2021.



Pour 2023, UCB prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,15 et 5,35 milliards d'euros. La rentabilité sous-jacente, l'EBITDA ajusté, devrait se situer entre 22,5 et 23,5 % du chiffre d'affaires. Le résultat par action est attendu dans une fourchette de 3,40 E à 3,80 E par action.



Le chiffre d'affaires en 2025 devrait atteindre au moins 6 milliards d'euros et la rentabilité sous-jacente (EBITDA ajusté) devrait atteindre le bas ou le milieu de la trentaine en pourcentage du chiffre d'affaires.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.