Ucb : Oddo reste positif, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur UCB, bien qu'il attende 'encore cinq mois compliqués avant l'approbation attendue de Bimzelx', tout en ajustant son objectif de cours de 100 à 98 euros.



S'il estime que le consensus devrait s'ajuster avant la publication de la guidance 2023 prévue le 22 février, le bureau d'études reste convaincu de la capacité du groupe pharmaceutique belge à atteindre ses objectifs moyen terme de ventes.



'2022 et 2023 seront les années de point bas de la société avant un retour à une croissance forte tirée par Bimzelx, Roza et Zilucoplan notamment', juge l'analyste, qui modélise un TMVA des BPA 2022/26 de +23% sur la période.



