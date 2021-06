Ucb : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 108 euros sur UCB, à la suite d'une recommandation positive du CHMP de l'EMA pour bimekizumab dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère.



'Cette recommandation confirme la bonne dynamique du médicament', juge l'analyste, pour qui il revêt le rôle de futur relais de croissance du groupe qui devrait lui permettre de contrebalancer l'impact potentiel des génériques sur sa franchise historique.



Oddo juge la valorisation attractive à 12,2 fois le PE 2022, soit une décote de 25% par rapport à la médiane des specialty pharma européennes, et avec un TMVA du BPA 2021-23 de 8,8% (7,8% pour le Big Pharma), et un PEG à 1,4 fois (1,9 fois pour le secteur).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.