Ucb : Le titre monte, statut de médicament orphelin aux USA

(CercleFinance.com) - La FDA a indiqué mercredi qu'elle avait accordé le statut de médicament orphelin au fenfluramine hydrochloride, un médicament appartenant au portefeuille d'UCB, dans le traitement des crises épileptiques.



Plus précisément, la décision de l'autorité sanitaire américaine s'applique au traitement du trouble du déficit en CDKL5, une maladie rare d'origine génétique.



Cette désignation de médicament orphelin par la Food & Drug Administration pourrait notamment permettre à Zogenix, la filiale d'UCB à l'origine du dossier, d'obtenir un examen prioritaire.



Ce statut, accordé à de nouveaux traitements de maladies ou d'affections touchant moins de 200.000 personnes aux Etats-Unis, pourrait également lui faire bénéficier d'une exclusivité commerciale de sept ans en cas d'approbation de la FDA.



Suite à cette information, l'action UCB signait la plus forte hausse de l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles avec des gains de près de 2%.



