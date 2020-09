Ucb : La FDA et l'EMA vont examiner le bimekizumab

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UCB a annoncé mardi que les autorités sanitaires américaines et européennes avait accepté d'examiner le dossier de mise sur le marché de bimekizumab, son traitement expérimental du psoriasis.



Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a accepté la soumission d'une demande de licence de produit biologique pour bimekizumab dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère, indique UCB.



Sur le Vieux Continent, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté l'examen de la demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament dans la même indication, ajoute-t-il.



Le groupe pharmaceutique belge rappelle que les deux dossiers sont étayés par des données de phase III ayant démontré la supériorité de bimekizumab face au placebo, à Stelara de Janssen et à Humira d'AbbVie.



