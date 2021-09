Ucb : Jefferies relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé jeudi sa recommandation sur UCB de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 96 à 130 euros.



Dans une note de recherche consacrée aux 'midcaps' biopharmaceutiques européennes, le broker américain dit faire du laboratoire belge sa valeur préférée ('top pick') au sein du secteur, suivi de l'espagnol Almirall.



Dans l'étude, Jefferies explique percevoir de 'nombreux catalyseurs' susceptibles de porter son cours de Bourse, dont l'éventuelle arrivée sur le marché de médicaments 'blockbusters'.



Le courtier mentionne, entre autres, la perspective d'une autorisation de mise sur le marché de Bimzelx (psoriasis) courant octobre, un composé qui pourrait atteindre selon lui des ventes annuelles de quatre milliards de dollars.



Jefferies évoque également la publication, d'ici à la fin de l'année, de données de phase III susceptibles d'impressionner le marché dans la spondylarthrite et l'arthrite psoriasique.



