Ucb : En tête du BEL 20, Jefferies passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre UCB s'adjuge la plus forte hausse et quasiment la seule progression de l'indice BEL 20 à la Bourse de Bruxelles ce vendredi à la suite d'un relèvement des analystes de Jefferies, désormais à l'achat sur la valeur.



A 16h20, l'action du groupe pharmaceutique belge gagne plus de 3%, loin devant Sofina (+0,5%), tandis que l'indice BEL lâche de son côté 2,1%. Le secteur de la santé cède quant à lui 1,8%.



Dans une note de recherche publiée aujourd'hui, les analystes de Jefferies se disent optimistes, après des échanges avec des médecins, quant au prochain lancement de Bimzelx dans le traitement de l'hidradénite suppurée.



Le bureau d'études dit anticiper des ventes de l'ordre de 620 millions d'euros à horizon 2030, une projection qui le conduit à revoir de 85 à 89 euros son objectif de cours sur le titre, ce qui fait apparaître un potentiel haussier d'environ 30%.



