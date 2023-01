Ucb : En forte hausse après le relèvement d'objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 4% en fin de journée après avoir annoncé ce matin s'attendre à un revenu total pour l'année 2022 dans le haut de la guidance initialement affichée de 5,3MdE et 5,4 MdE.



' Le Consensus et nous même nous situions initialement dans le bas de celle-ci enregistrant respectivement 5,32 MdE et 5,3 MdE. Cette précision viendrait en grande partie d'une belle performance de Cimzia qui devrait atteindre son pic de vente cette année en dépassant les 2 MdE ' indique Oddo.



' Le groupe considère donc aussi que son ratio de marge pour l'année 2022 devrait ressortir dans le haut de fourchette de sa guidance, c'est-à-dire une marge comprise entre 21 et 22% ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil Surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 98 E.



' Le consensus 2023 nous semble toujours un peu haut pour le core BPA et devrait s'abaisser progressivement en amont de la publication attendue le 22 février '.



