Ucb : AlphaValue passe de 'vendre' à 'alléger'

(CercleFinance.com) - AlphaValue annonce avoir relevé sa recommandation sur le titre UCB de 'vendre' à 'alléger' avec un objectif de cours rehaussé de 84 à 95,9 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études justifie sa décision par les résultats 'prometteurs' obtenus par le nouveau traitement du psoriasis développé par le laboratoire belge, Bimekizumab, face au Stelara de Johnson & Johnson.



Le vrai rival du médicament sur ce marché déjà très chargé n'est pas Stelara, prévient toutefois AlphaValue, qui estime que le danger provient plutôt de Cosentyx, la molécule conçue par le géant suisse Novartis.



L'intermédiaire rappelle justement que des données comparant Bimekizumab et Cosentyx seront publiées dans les prochaines semaines.



'Si Bimekizumab devait se révéler supérieur, nous remonterions alors notre prévision de ventes maximum sur le produit de 500 millions d'euros pour la porter à deux milliards d'euros', prévient AlphaValue.



