Ucar : Euroland Corporate rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate réaffirme sa recommandation 'accumuler' sur Ucar avec un objectif de cours rehaussé de 13 à 18,5 euros, après la publication par la société de son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2021, en fin de semaine dernière.



'Malgré un marché de la location de voitures toujours en baisse de 50% par rapport à 2019, Ucar bénéficie de son positionnement de loueur de proximité et enregistre une baisse maîtrisée du CA location et services aux réseaux', souligne l'analyste.



Le bureau d'études pointe aussi qu'Ucar a accéléré la mise sur le marché de voitures particulières afin de faire face à la pénurie de voitures à laquelle les loueurs sont confrontés, lui permettant ainsi d'accroitre son parc de véhicules.



