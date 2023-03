Tronics : Liquidation de la filiale américaine Tronics Mems

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tronics annonce la restructuration de ses opérations aux États-Unis avec la liquidation de sa filiale Tronics Mems Inc, décision qui 'devrait conduire à une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle' du groupe.



Elle permettra de concentrer les prochains investissements sur l'amélioration de l'excellence opérationnelle de son usine française de Grenoble, avec un portefeuille de produits de capteurs inertiels MEMS élargi pour mieux répondre à la demande croissante du marché.



La liquidation de la filiale interviendra de manière effective sur l'exercice 2024 (clos le 30 mars 2024) et conduira à la dépréciation du prêt intra-groupe accordé par Tronics à sa filiale américaine, dont la valeur nette comptable s'élève actuellement à 20,4 millions d'euros.



