Total gabon : Avec un dividende exceptionnel surprise, Total Gabon affiche un rendement de plus de 30%

(BFM Bourse) - En marge de la publication de résultats semestriels plombés par une baisse de la production et des prix de vente, la filiale gabonaise de Total envisage de distribuer un dividende exceptionnel de 44,44 dollars par action - un rendement de plus de 30% par rapport à la dernière clôture.

Si les résultats de Total Gabon au premier semestre publiés mardi soir n'ont évidemment rien de brillant, dans le contexte de la chute des prix de l'or noir intervenue au printemps, le titre de la société majoritairement détenue par Total (58,28%) aux côtés de la République gabonaise (25%) -laissant seulement 16,72% aux mains du public- bondit de 15% à 138 euros vendredi matin. L'entreprise a en effet décidé de reverser directement à ses actionnaires une partie de son importante trésorerie, qui est d'ailleurs appelée à progresser prochainement avec le produit de la cession de ses participations dans différents champs pétroliers.

Au cours des six premiers mois de 2020, Total Gabon a vu son chiffre d'affaires décliner de 54% à 187 millions de dollars, sous l'effet à la fois d'une chute du prix de vente moyen de la qualité de brut commercialisée par le groupe (22,6 dollars par baril en moyenne au deuxième trimestre, compte tenu de la déprime d'avril) et d'une diminution de 19% de la production en raison de difficultés opérationnelles, liées notamment à la fermeture des frontières, et du déclin naturel des champs. Le résultat net du semestre est ainsi ressorti en perte de 59 millions de dollars, contre un bénéfice de 25 millions au premier semestre 2019.

Les flux de trésorerie d'exploitation ont diminué de 41%, tout en restant nettement positifs à 86 millions de dollars sur la période - permettant ainsi même après investissements et versement du dividende ordinaire (11 dollars par action) une légère progression -de 2 millions de dollars- de la trésorerie totale de l'entreprise dirigée par Henri-Max Ndong Nzue.

700 millions de dollars de trésorerie disponible

Total Gabon a par ailleurs annoncé le 30 juillet la signature d’un accord en vue de céder à Perenco Oil & Gas Gabon ses participations dans sept champs matures en mer dans les secteurs Grondin et Torpille, ainsi que ses intérêts et le rôle d’opérateur dans le terminal pétrolier du Cap Lopez, le tout pour un montant qui s'établira entre 290 et 350 millions de dollars (le prix est indexé sur les cours futurs du Brent).

Compte tenu de la trésorerie disponible, soit 700 millions de dollars environ à l'issue du semestre, et de la solidité du bilan dénué d'endettement, Total Gabon a décidé de proposer la distribution d’un dividende exceptionnel de 44,44 dollars par action. Cela reviendrait à distribuer directement 200 millions de dollars à l'ensemble des actionnaires. Une assemblée générale est convoquée le 21 septembre pour voter formellement cette distribution, qui représente un rendement de plus de 30% par rapport au dernier cours de clôture sur Euronext.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

