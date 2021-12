Toosla : Déployant son modèle de location auto sans agence, Toosla arrive à la Bourse de Paris

(BFM Bourse) - Déjà présent à Paris et à Madrid, Toosla enregistre une croissance annuelle à deux chiffres grâce au succès de son modèle de location de voitures entièrement fondé sur une application, afin d'éliminer les lourdeurs administratives propres aux réseaux d'agences physiques.

Créé en 2016 par le spécialiste de l'e-commerce Eric Poncin -créateur du site de vente de produits de jardinerie Le Jardin de Catherine, revendu en 2012 à Mr Bricolage pour 17,65 millions d'euros- Toosla se positionne sur le marché de la location de voiture de courte durée (pas de crédit bail). Pour avoir été fréquent utilisateur de différentes enseignes bien connues du marché, le fondateur a identifié une opportunité pour un service entièrement dématérialisé, évitant les fameux "irritants" -ces éléments du parcours d'achat propres à énerver le client au point de le dissuader de rééditer l'expérience- mais avec un niveau de prestations (véhicule récent, bien équipé) le plus souvent inaccessible via les plateformes de location entre particuliers (où l'âge moyen des véhicules à disposition se compte en années).

Adieu donc la file le matin d'un week-end prolongé où la moitié de la France a décidé de se jeter sur les routes dans une boutique étroite pour récupérer les clés du véhicule convoité (quand on a pu en trouver un disponible pas trop loin de chez soi) en attendant que l'agent d'accueil débordé ait terminé de photocopier le permis de conduire de X personnes devant vous. Outre des procédures d’enregistrement simplifiées et sécurisées, effectuées en quelques minutes de chez soi via l'application, la promesse de Toosla repose sur un modèle de voiture et d’options garantis (et pas "ou similaire" qui vous oblige à prendre le volant d'une Peugeot quand vous ne jurez que par Fiat ou vice versa) et une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7). Les clients sont invités à récupérer le véhicule dans un parking public en libre-service - l'application elle-même permettant de déverrouiller le véhicule et prendre la route.

Après une première phase pilote jusqu'en 2019, Toosla a lancé la version aboutie de son application en mai 2020. La montée en puissance a alors été rapide avec une progression de tous les indicateurs clés: demande de voitures, satisfaction clients, etc. Le chiffre d’affaires a atteint 2,8 millions d'euros en 2020, en croissance de 45%, malgré la limitation des déplacements compte tenu de la crise du Covid-19. Cette croissance a permis de mieux couvrir les charges directes d’exploitation, permettant de dégager un Ebitda ajusté de 16,9% du chiffre d’affaires.

Une flotte de 300 véhicules d'ici fin 2021

Cette dynamique doit se poursuivre en 2021, grâce notamment à l’augmentation de la flotte automobile et au développement à l’international avec une première ouverture en Espagne depuis mai dernier. À fin 2021, Toosla proposera 300 véhicules (201 en moyenne en 2020) et vise un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d'euros, soit une nouvelle croissance de près de 50% par rapport à 2020.

Toosla met en avant un modèle économique où le taux de marge va se bonifier au fur et à mesure du développement de sa flotte , via une meilleure absorption des coûts fixes informatiques et et de la masse salariale) et une optimisation des charges variables (marketing).

Pour accélérer sa croissance, le groupe planifie de développer sa flotte automobile afin d’atteindre 6000 véhicules d’ici 2025, en ciblant à cet horizon une implantation dans 16 grandes villes européennes. Par ailleurs, il entend faire évoluer le mix de véhicules en fixant un objectif de 100% de voitures électriques d’ici 2025, contre 20% actuellement.

Lever au moins 5 millions d'euros

Toosla s’attache à poursuivre l'amélioration de sa plateforme servicielle afin de lever les derniers irritants, notamment grâce au programme d’abonnement "My Toosla" lancé en juin 2021 qui inclut la livraison/reprise du véhicule loué au point décidé par le client et la gratuité des options prises avec le véhicule (toit ouvrant, siège enfant, boite automatique, conducteur additionnel, siège auto etc.). Avec ces arguments, Toosla compte atteindre, en 2025, un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros (qui marquerait une multiplication par 20 par rapport à cette année), une marge d’Ebitda ajusté de 35% et une marge d’exploitation de 15% (12 millions d’euros).

Dans ce cadre, Toosla s'introduit sur Euronext Growth afin de lever 5,5 millions d'euros en hypothèse de prix médiane, via l'émission de 1.641.791 actions nouvelles à un prix unitaire compris entre 2,85 et 3,85 euros (7,3 millions d'euros avec la clause d'extension et l'option de surallocation). Ouverte aux particuliers jusqu'à lundi 13 à 20h00, pour les demandes de souscription passées par internet, l'offre fait déjà l'objet d'engagements de souscription de 1,82 million d'euros, soit le tiers du montant de base recherché.

"Notre ambition est simple : réenchanter la location de voiture pour les clients et les investisseurs. Pour nos clients, nous proposons au travers de notre application une expérience entièrement digitale, fluide, sécurisée et autonome. Le service y est riche et accessible 24h sur 24, le modèle et les options réservés garantis. Toosla, c’est aussi la promesse d’une mobilité durable. 20% des véhicules proposés sont électriques ou hybrides et tous le seront d’ici à 2025. Notre modèle économique "sans agence" repose, quant à lui, sur un algorithme puissant, qui nous permet d’optimiser le taux d’occupation de nos véhicules et de dégager une rentabilité normative élevée, une fois amortis les investissements engagés dans notre plateforme digitale et notre organisation", a fait valoir le PDG Eric Poncin.

Un marché à 20 milliards d'euros en Europe d'ici 2026

"L’année 2021 a confirmé la pertinence de notre offre et de notre positionnement, ainsi que la maturité et la fiabilité de notre plateforme servicielle. Nous nous sommes implantés avec succès à Madrid, première étape de notre développement international, et notre chiffre d’affaires devrait croître de près de 50% par rapport à 2020. Nous pouvons aussi compter sur le dynamisme du marché de la location automobile, qui devrait atteindre 20 milliards d’euros en Europe d’ici à 2026. Grâce à notre offre et notre modèle disruptifs, nous sommes parfaitement positionnés pour profiter pleinement de cet essor", ajoute-t-il.

"Tous les feux sont au vert pour continuer à gagner des parts de marché, développer notre présence en Europe et contribuer à transformer un secteur encore très traditionnel. C’est à ce projet que nous souhaitons aujourd’hui vous associer", a conclu le dirigeant.

Par ailleurs, la cotation en Bourse renforcera la visibilité de Toosla sur ses marchés, un facteur non négligeable pour le recrutement de nouveaux clients ou lors des négociations.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse