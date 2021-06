Tf1 : Signature d'un accord avec Free

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 et Free annoncent la signature d'un accord.



Ce accord renouvelle, à partir d'avril 2021, la distribution, chez Free, de toutes les chaînes du groupe TF1 (TNT et thématiques), ainsi que les services non linéaires (MYTF1, TFOUMAX).



' Cet accord permettra aux abonnés de Free de profiter des services du groupe TF1 en linéaire et à la demande, sur tous les écrans, avec des fonctionnalités nouvelles et un élargissement de la diffusion en Ultra Haute Définition à travers une large offre de programmes événementiels (événements sportifs dont l'Euro 2020, divertissements, cinéma ...) ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.