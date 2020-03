Tf1 : Se mobilise pour la journée du 8 mars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la journée internationale du droit des femmes le 8 mars, le Groupe met en place un dispositif éditorial spécial sur ses antennes et leurs déclinaisons digitales.



Le 20H Le Mag, consacrera ses soirées à des portraits de femmes aux parcours ' hors-normes ', LCI diffusera des reportages et des chroniques dédiées aux droits des femmes le 8 mars, Ushuaïa TV diffusera le jour J une soirée spéciale Greta Thunberg, Histoire TV, à l'occasion des 85 ans du premier vote des femmes en France, diffusera un cycle ' Nous les femmes ' avec plusieurs documentaires.



' Le Groupe TF1 mène également une politique active à destination de ses 1 750 collaboratrices pour les accompagner dans le suivi et l'évolution de leur carrière ' indique la direction.



Le Groupe a également mis en place une semaine spéciale en interne.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TF1 en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok